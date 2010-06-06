Колесніков збирається на Львівщину

Віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА найближчим часом відвідає Львівщину, зокрема селище Славське, з метою вивчення можливостей проведення у Карпатському регіоні зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Про це Б.КОЛЕСНІКОВ сказав під час ефіру «Шустер live» на телеканалі «Україна», повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр зазначив, що у Славському є гірськолижні бази, які можна буде використовувати для проведення зимової Олімпіади.

«Ініціатива Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який запропонував подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор в Україні, є надзвичайно важливою для країни. Вона дасть можливість підвищити міжнародний імідж нашої держави і сприяти розвитку спорту і туризму загалом в Україні і зокрема в Карпатах. Ми маємо унікальні можливості в цьому сенсі, і тому ініціатива Президента ЯНУКОВИЧА, я переконаний, отримає максимальну підтримку в усьому суспільстві», - наголосив він.

Крім Славського Б.КОЛЕСНІКОВ збирається також вивчити можливості спортивних інфраструктур, зокрема, у селищі Ворохта Івано-Франківської області.