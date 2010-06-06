Янукович про вологу, воду і повені

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників водного господарства з професійним святом.

“Ваша робота є життєво необхідною для забезпечення населення високоякісною питною водою, надійного водопостачання усіх галузей економіки, живлення української ниви вологою заради високих і щедрих врожаїв.

Перед вами стоять відповідальні завдання: зберегти водні багатства України для наступних поколінь, налагодити водопостачання відповідно до найвищих європейських стандартів, забезпечити належне функціонування водогосподарських об`єктів та гарантувати безпеку населення від повеней”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ у своєму привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

Він висловив переконання, що професіоналізм, сумлінна праця, активне освоєння передового світового досвіду працівників водного господарства і надалі сприятимуть сталому соціально-економічному розвитку країни та поліпшенню якості життя співвітчизників.

*** День працівників водного господарства відзначається в Україні щорічно у першу неділю червня.