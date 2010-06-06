Янукович і Азаров привітали журналістів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали журналістів із професійним святом.

У своєму привітанні, обнародуваному на офіційному сайті, глава держави зазначив, що високо цінує працю журналістів, спрямовану на утвердження свободи слова та розвиток інформаційної галузі в Україні.

“Своєю роботою ви вибудовуєте нову якість відносин між владою і суспільством, що базується на принципах відповідальності та відкритості”, - зауважив Президент.

За його словами, сильна незалежна держава неможлива без вільної преси. “Це – необхідна умова для розвитку громадянського суспільства і формування відповідальної влади”, - наголосив глава держави.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що як Президент завжди стоятиме на сторожі вільної преси та свободи слова в Україні.

Він подякував журналістам за професійність і принциповість, а також за участь у розбудові сильної України.

Президент побажав журналістам та їхнім родинам міцного здоров`я, добробуту та успіхів у роботі.

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У своєму привітанні, обнародуваному на Урядовому порталі, М.АЗАРОВ наголосив, що Кабінет міністрів України високо оцінює роль журналістів у процесі демократичного державотворення.

“На вас, шановні журналісти, покладено надзвичайно важливу суспільну місію не тільки об’єктивно і неупереджено інформувати про події в Україні та світі, а й генерувати активність громадянського суспільства для позитивних зрушень у країні”, - зауважив прем’єр.

Він також наголосив, що забезпечення свободи слова, плюралізму думок, захисту ваших професійних прав, утвердження демократичних стандартів діяльності засобів масової інформації є пріоритетами Уряду в розбудові європейської держави.

М.АЗАРОВ побажав журналістам міцного здоров’я, миру та злагоди у родинах, творчої наснаги, гострого пера, громадського визнання та професійних успіхів.