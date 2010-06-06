Депутат БЮТ закликає кидати Тимошенко

Депутат Верховної Ради, член фракції Блоку Юлії Тимошенко, екс-лідер Львівської обласної організації партії Іван Денькович 4 червня вийшов із партії «Батьківщина». Про це він повідомив журналістам у Львові.

«Заявляю про свою принципову незгоду із процесами, які проходять у партії й про свій вихід з неї», – наводить його слова Радіо "Свобода".

За його словами, в партії слова розходяться з ділом.

Також Денькович закликав інших членів партії вийти з неї.

Раніше, вранці 1 червня спікер Верховної Ради Володимир Литвин зачитав заяву Деньковича про входження в коаліцію, але вже на вечірнім засіданні депутат вийшов із неї.

25 травня президія «Батьківщини» звільнила Деньковича з посади голови Львівської обласної організації партії, яку він очолював із 2003 року.