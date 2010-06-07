Яценюк: чим я відрізняюсь від усіх попередників

Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк розповів за яких умов він "готовий підтримати" якісні реформи нової влади. Про це політик заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Дилема для мене особисто, що робити, якщо влада запропонує абсолютно правильну реформу. Чи її підтримувати, чи не підтримувати. Ну, начебто в сучасних політичних реаліях я повинен вилізти на танк і кричати, що ні в якому разі, що це злочинна влада. Тоді чим я відрізняюсь від усіх попередників?" - цитує Українська правда.

"Якщо в країні буде запропонована дійсно якісна реформа, і ця реформа буде слугувати для країни здобутком в економічному плані, в плані інвестицій, в плані добробуту населення, в плані покращення іміджу країни, я вийду і скажу: "Ну ви знаєте, в принципі, браво", - заявив Яценюк.