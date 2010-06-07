Екс-голова ФДМУ вимагає відмінити у суді угоду Тимошенко з Мітталом

Голова Спілки жінок України «За майбутнє дітей», екс-голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО направила позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду, в якому вимагає скасувати раніше узгоджені Фондом державного майна (ФДМУ) і ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» зміни до договору купівлі-продажу держпакету ВАТ «Криворіжсталь» у частині виконання інвестзобов`язань.

Про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, дані зміни до інвестзобов`язань були внесені на підставі доручення тодішнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, що є порушенням чинного законодавства, відповідно до якого подібні зміни вносяться на підставі рішення Кабінету міністрів України.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також відзначила, що відповідно до внесених змін, була значно скорочена соціальна база підприємства, скорочені відрахування на охорону праці на підприємстві.

Як повідомив журналістів генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України Петро ПЕТРИЧЕНКО, його організація також найближчим часом планує приєднатися до позовної заяви В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України і ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» у травні 2009 р. узгодили зміни до договору купівлі-продажу держпакету ВАТ «Криворіжсталь» у частині виконання інвестзобов`язань.

Як запевняв на той час виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО, власник підприємства погодився у повному обсязі забезпечити виконання всього блоку соціальних зобов`язань, передбачених договором, включаючи збереження штатної чисельності, своєчасну виплату заробітної платні. Крім того, відповідно до спільного рішення трудового колективу і власника, термін дії соціальних зобов`язань подовжено до 2011 року включно.

В. о. голови ФДМУ також відзначив, що терміни виконання деяких інших інвестзобов`язань буде відкладено на час дії форс-мажорних обставин, які передбачені договором купівлі-продажу.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 р. Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.