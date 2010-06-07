Опозиція шукатиме захисту в Карпачової (відео)

Опозиція має намір звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніні КАРПАЧОВОЇ і в міжнародні правозахисні організації у зв`язку з необгрунтованим кримінальним переслідуванням і незаконним застосуванням спецзасобів стосовно начальника Євпаторійського морського торгового порту Олександра КОТЕЛЬНИКОВА, який під час президентських виборів був довіреною особою кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат Андрій СЕНЧЕНКО.

"Ми як народні депутати в усі правоохоронні органи відправляємо запити з вичерпною інформацією. Оскаржуються всі незаконні дії. Крім того, сьогодні направлений відповідний документ на ім`я Уповноваженої з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ", – сказав А.СЕНЧЕНКО.

За його словами, зараз юристи завершують підготовку необхідних документів для направлення їх у всі міжнародні правозахисні організації.

А.СЕНЧЕНКО повідомив, що правоохоронні органи проігнорували численні звернення депутатів і Комітету Верховної Ради з питань правосуддя про зміну запобіжного заходу стосовно О.КОТЕЛЬНИКОВА з арешту на підписку про невиїзд.

За словами депутата, сьогодні О.КОТЕЛЬНИКОВ перебуває в районній лікарні (відео) м. Саки, куди він був госпіталізований із слідчого ізолятора у зв`язку з погіршенням стану здоров`я. "У КОТЕЛЬНИКОВА – ішемічний інсульт. Він знаходиться в лікарні і вже 20 діб лежить прикутий до ліжка наручниками. Цілу добу в палаті знаходяться три міліціонери, які всю ніч не вимикають світло і дивляться бойовики", - уточнив він.

"Відповідно до закону, наручники застосовуються при затриманні і при конвоюванні затриманих. Законодавство безпосередньо забороняє застосування наручників стосовно літніх людей. Таке застосування спеціальних засобів як наручники в усій Європі розцінюється як тортури", - підкреслив О.СЕНЧЕНКО.

Крім того, за його словами, лікарські призначення О.КОТЕЛЬНИКОВУ виконуються тільки з дозволу правоохоронних органів. "По суті справи, вони намагаються вбити людину в палаті", - вважає він.

У свою чергу, народний депутат Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ додав, що правоохоронні органи порушують правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового утримання, затверджені в 2008 році. "Порушені всі пункти цих правил. Зокрема, не допускається адвокат, забороняється передавати продукти, знущаються", - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, начальник держпідприємства "Євпаторійський морський торговий порт" О.КОТЕЛЬНИКОВ був заарештований 15 квітня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про зловживання службовим становищем і порушення порядку заняття господарською діяльністю.

Начальнику Євпаторійського порту інкримінується скоєння злочинів, передбачених частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем) і частиною 1 статті 202 Кримінального кодексу України (порушення ведення господарської діяльності).

О.КОТЕЛЬНИКОВ був довіреною особою кандидата в Президенти Ю.ТИМОШЕНКО в територіальному виборчому окрузі №4 в Автономній Республіці Крим.