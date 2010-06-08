Тігіпко не має наміру іти зі своєї посади

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не має наміру залишати свою посаду в Кабінеті міністрів, поки не буде досягнуто результату в проведенні економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на в ефірі телеканалу ICTV.

«Ви знаєте, я не такий легкий хлопець, щоб прийти, трохи тут покрутитися, подивитися...» - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що на сьогодні ще рано оцінювати реформаторські дії уряду, оскільки той не пропрацював навіть 100 днів. «Дайте трохи часу. Уряд ще 100 днів не пропрацював», - заявив С.ТІГІПКО, наголосивши, що і уряд, і Президент налаштовані на реформи.

«Якщо Президент бере на себе відповідальність і очолює комітет з питань реформ і двічі його збирає, тут треба будь-якими зусиллями триматися і давати конкретний результат. Досягну результат – після цього піду. Якщо ні – чекатиму і терпітиму», - заявив ТІГІПКО.