Янукович планує зустрітися з Путіним у Стамбулі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Стамбулі планує провести зустріч із головою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, учора В.ЯНУКОВИЧ завершив дводенний робочий візит до Грецької Республіки і відбув з робочим візитом до Туреччини.

За програмою візиту, глава Української держави візьме участь у саміті Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії, яка відбудеться сьогодні у Стамбулі.

Під час проведення саміту запланований виступ Президента України перед його учасниками, а також спілкування з представниками ЗМІ.

У рамках робочого візиту 8 червня також заплановані двосторонні зустрічі В.ЯНУКОВИЧА Президентом Турецької Республіки Абдуллахом ГЮЛЕМ, Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, а також Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

До складу української офіційної делегації також увійшли глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, а також заступники глави АП Андрій ГОНЧАРУК і Сергій ВАСИЛЬЄВ.

Як планується, В.ЯНУКОВИЧ повернеться в Україну сьогодні увечері.