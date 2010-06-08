Янукович наводить мости в Азію

Янукович у Стамбулі бере участь у саміті Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії

Стамбул. 8 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у Стамбулі бере участь у саміті Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії, яка відбудеться сьогодні у Стамбулі.

Як передає кореспондент УНІАН, 7-9 червня у Стамбулі проходить третій саміт Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії.

У другий, основний день програми саміту, в його роботі бере участь офіційна українська делегація на чолі з главою держави В.ЯНУКОВИЧЕМ.

В рамках програми саміту запланований виступ В.ЯНУКОВИЧА перед його учасниками.

Також сьогодні заплановані двосторонні зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з прем’єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ, главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ, Президентом Турецької Республіки Абдуллахом ГЮЛЕМ, Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

Також, як попередньо планується, сьогодні у другій половині дня у Стамбулі В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться із Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ.

*** Нарада зі взаємодії і заходів довіри в Азії – міжнародна організація, створена за ініціативи Казахстану у 1996 році.

Членами НВЗДА є 18 країн, також 7 країн, у тому числі Україна, є спостерігачами.

В рамках організації країни-учасники проводять діалог з питань зміцнення безпеки на азійському континенті.

Як вважається в дипломатичних колах, НВЗДА є аналогом європейської ОБСЄ.