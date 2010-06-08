Росія хоче видобувати уран в Україні

Росія готова обговорювати спільний видобуток урану в Україні.

Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сказав голова «Росатому» Сергій КИРИЄНКО.

«В Україні сьогодні є видобуток урану. Хоча основне їх родовище, Новокостянтинівське, ще не розгорнуто, але потрібні великі гроші, і ми теоретично могли б обговорювати можливість спільної роботи з розгортання цього родовища», - сказав С.КИРИЄНКО.

«В Україні немає збагачення. І не буде, тому що технологія збагачення - це та сама технологія подвійного застосування, і є міжнародні норми, що забороняють її передачу в країни, які нею не володіли», - додав він.

За словами голови «Росатому», в цьому випадку збагачувати уран можна на російській території.

«Ми можемо створити, і ми готові це обговорювати з нашими українськими партнерами - до речі, вже обговорюємо, ми створили робочі групи за всіма напрямами - ми серйозно готові говорити про створення спільного підприємства, при якому наші українські партнери можуть стати власниками, партнерами, акціонерами одного з наших збагачувальних комбінатів», - сказав С.КИРИЄНКО.

Він зазначив, що завод не переїде на територію України, але це буде частково і український завод. За словами С.КИРИЄНКА, Україна може таким чином дістати доступ до тієї технології, якою не володіє.

«Заводи на нашій території - ми можемо використовувати комплектуючі українські, цирконієві, прокат, ну й цілий ряд деталей з цирконію ми робимо сьогодні на українських підприємствах. Ми обговорюємо як можливість входження українських партнерів до акціонерного капіталу одного з російських заводів, так і створення заводу на території України», - сказав голова «Росатому». При цьому він нагадав, що зараз Україна проводить тендер.

«Думаю, що ми зможемо дати найбільш конкурентоспроможну пропозицію з тим, щоб на території України розгорнути складальне виробництво», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня ц.р. у Сочі на спільному з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ брифінгу після засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що Росія пропонує Україні створити холдинг для спільної роботи в ядерній сфері.

4 травня В.ПУТІН доручив "Росатому" не зволікати із створенням російсько-української атомної компанії.

5 травня прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ повідомив, що Україна домовилася з Росією про спільне будівництво заводу з виробництва ядерного палива.

*** Державна корпорація з атомної енергії «Росатом» управляє всіма ядерними активами Російської Федерації, включаючи як цивільну частину атомної галузі, так і ядерний збройовий комплекс.