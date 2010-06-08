Хорошковський вимагає від журналістів доказів

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав “неправдивими” звинувачення працівників “5-го каналу” на його адресу.

Як повідомляється на сайті “5-го каналу”, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ вимагає від журналістів навести докази їхніх звинувачень.

"Шановні панове журналісти “5-го каналу”, зі здивуванням ознайомився з оприлюдненим напередодні відкритим листом, де ви мене звинувачуєте у тиску на ваш канал. Рішуче спростовую викладене в цьому листі", - цитує сайт слова В.ХОРОШКОВСЬКОГО, який вимагає публічно надати докази, або пояснити причину і назвати ініціаторів, як він висловився, "потоку неправди".

“5-й канал” нагадує, що учора його редакційна рада звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому просить захистити журналістів у ситуації з судом. На думку колективу, на процес впливає голова СБУ, член Вищої Ради юстиції, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, власник медіа-холдингу U.A. Inter Media Group. Ця група зараз оскаржує рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р. про виділення частот, що дісталися здебільшого каналу ТВі та “5-му каналу”.

Редакційна рада “5-го каналу” вважає, що ситуація може призвести до втрати ліцензії. А отже без роботи може опинитися півтисячний колектив, а Україна - підтвердити статус держави, в якій згортаються свободи.