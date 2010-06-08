Міжнародний інвестфорум в Ялті

Фінансово-банківська Рада СНД за підтримки Виконавчого комітету СНД проводить Міжнародний інвестиційний форум «Фінансування посткризових економік держав – учасниць СНД. Актуальні проблеми. Нові можливості». Форум пройде 1–4 липня 2010 року в м. Ялті (Україна).

У сьогоднішній ситуації дуже важливо предметно обговорити інвестиційний потенціал перехідних економік держав Співдружності, їх залежність від політичних і економічних потрясінь останнім часом. Нові умови вимагають нових підходів до інвестиційної діяльності фінансових структур. Форум стане значущою подією і сприятиме зміцненню економічної інтеграції на всьому просторі СНД.

Які реальні і перспективні можливості банків країн СНД для ліквідації кредитного і інвестиційного «голоду» в реальному секторі економіки? Як повинні розвиватися ринки позикового капіталу в СНД? Чи доступно зараз інвестиційне фінансування для підприємств? Фінансові і інвестиційні об`єднання країн СНД – інструменти конкуренції або інститути взаємодії і консолідації? Цим і багатьом іншим актуальним проблемам кредитно-фінансових відносин між країнами Співдружності будуть присвячені пленарні засідання і круглі столи в рамках Форуму.

У роботі Форуму візьмуть участь:

- М.Я.Азаров, прем`єр-міністр України;

- С.Н.Лебедєв, голова Виконавчого комітету – Виконавчий секретар СНД;

- О.В.Улюкаєв, перший заступник голови Центрального банку РФ;

- А.П.Клюєв, перший віце-прем`єр-міністр України;

- А.Л.Костін, президент – голова Правління ВАТ «Банк ВТБ», президент фінансово-банківської ради СНД;

- О.Л.Саватюгін, заступник міністра фінансів Російської Федерації;

- В.І.Мунтіян, заступник міністра економіки України;

- В.А.Дмитрієв, голова Внєшекономбанку;

- Д.Ф.Гаджиєв, голова Правління ВАТ «Міжнародний Банк Азербайджану»;

- А.В.Муричев, віце-президент РСПП, голова Міжнародної банківської Ради;

- І.В.Фіногенов, голова Правління Євразійського банку розвитку;

- К.Н.Коріщенко, президент ЗАТ «Московська міжбанківська валютна біржа»;

- Ф.Шимчак, глава Департаменту транспорту, телекомунікацій і корпоративного напрямку в Росії, Східній Європі, на Південному Кавказі, в країнах-партнерах Європейського інвестиційного банку;

- А.А.Дронь, заступник голови Виконавчого комітету – Виконавчого секретаря СНД;

- С.В.Чернишов, директор Департаменту економічного співробітництва з країнами СНД Міністерства економічного розвитку РФ;

- Ф.А.Абдуллоєв, голова Економічного суду СНД;

- А.К.Аристанов, голова Агентства Республіки Казахстан по регулюванню діяльності регіонального фінансового центру міста Алмати;

- С.П.Писарик, перший заступник голови Правління ВАТ «АСБ «Беларусбанк»;

- Н.М.Саїдмуродов, голова Правління ВАТ «Агроїнвестбанк» (Таджикистан).

На Форум запрошені керівники владних структур Росії, України та інших країн СНД, представники банківських і ділових кіл, громадських організацій.

Оргкомітет Форуму: тел: +7(495) 624 39 08, 624 33 48, 624 33 84; факс: +7(495) 624 35 02 e-mail: info@fbc-cis.ru