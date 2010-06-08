Януковичу у Греції сподобалось - він збирається туди ще раз

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ цього року здійснить офіційний візит до Греції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, такої домовленості було досягнуто між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Президентом Греції Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ в ході робочого візиту глави Української держави до Греції 6-7 червня.

"Під час зустрічі були досягнуті домовленості з приводу проведення цього року офіційного візиту Президента України в Грецію", - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6-7 червня під час візиту до Греції А.ЯНУКОВИЧ здійснив паломницьку поїздку на святу гору Афон та зустрівся з Президентом Греції.