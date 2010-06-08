Тимошенко просить не мовчати, а сама звернеться до ПАРЄ

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТМОШЕНКО заявляє, що БЮТ звернеться до Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи у зв’язку з позбавленням двох телеканалів частот мовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми передамо комплексно всі ці матеріали в Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи, де також, я переконана, є всі підстави розглянути такі рішенні і такі вчинки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, парламентська фракція БЮТ ініціюватиме 16 червня розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради ініційованого опозицією проекту постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів протидії свободі слова.

«Ми звернемося також до Комітету ВР з питань свободи слова і будемо вимагати, щоб невідкладно було проведено засідання і щоб були надані оцінки тому, що відбувається сьогодні з позбавленням частот «5-го каналу» і ТВі», - повідомила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що за таких умов ані суспільство, ані політики не мають права мовчати.

«Єдине, що ми не маємо права сьогодні робити, - це пропустити і дати можливість завершити сценарії (щодо згортання свободи слова та знищення правосуддя – УНІАН), особливо враховуючи, що на наступному сесійному тижні вони планують довести до логічного завершення прийняття відповідного закону про остаточне знищення системи правосуддя в Україні. Я прошу вас, не мовчіть», - закликала вона.

Водночас, лідер БЮТ вважає безперспективним оскарження в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо позбавлення двох українських телеканалів частот мовлення.

«Було б непогано звернутися до Вищого адміністративного суду, до Апеляційного адміністративного суду. Я думаю, що канали це будуть робити, без сумніву. Але знаючи, як складається ситуація, і в апеляційному, і в ВАСУ, я, на жаль, тут мушу з великою вірогідністю сказати, що канали не здатні будуть виграти цю боротьбу, тому що я переконана, що без вищого «освячення» Президентом ЯНУКОВИЧЕМ цієї події нічого б не відбулося», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також припускає, що відкритий лист колективу «5-го каналу» на ім’я Президента України В.ЯНУКОВИЧА залишиться без розгляду.

«Розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, який направлений Президенту, було б утопією, тому що саме ЯНУКОВИЧ таку команду і віддавав. Я переконана, що і звертатися в суди – утопія, тому що вони живуть також сьогодні не за законом та Конституцією, а живуть за вказівками, які знову ж будуть лунати від однієї персони – від ЯНУКОВИЧА», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня редакційна рада “5-го каналу” звернулася з відкритим листом до Президента України В.ЯНУКОВИЧА, у якому просила захистити журналістів у ситуації з судом. На думку колективу, на процес впливає голова СБУ, член Вищої ради юстиції, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, власник медіа-холдингу U.A. Inter Media Group. Ця група оскаржувала рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р. про виділення частот, що дісталися здебільшого каналу ТВі та “5 каналу”. Редакційна рада “5 каналу” вважає, що ситуація може призвести до втрати ліцензії, а отже без роботи може опинитися півтисячний колектив, а Україна - підтвердити статус держави, в якій згортаються свободи.

У свою чергу В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав “неправдивими” звинувачення працівників “5 каналу” на його адресу.

Сьогодні, 8 червня, суд повністю задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group до «5-го каналу». За словами члена спостережної ради «5-го каналу», народного депутата Юрія СТЕЦЯ, суд виніс рішення, повністю задовольнити вимоги позивача, якими були представники медіа-холдингу U.A.Inter Media Group, та визнав недійсним рішення Нацради з телерадіомовлення про надання «5-му каналу» частот.

«По факту - забрати ліцензію у «5 каналу» та телеканалу ТВі і інших телеканалів», - зазначив Ю.СТЕЦЬ.