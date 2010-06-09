Литвин сьогодні зустрічається з представником МВФ
05:32, 09 червня 2010Політика
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Повідомила прес-служба парламенту
9 червня о 15.45 розпочнеться зустріч голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Полом ТОМСЕНОМ (вул. Грушевського, 5, зала протокольних зустрічей).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.
Акредитація представників ЗМІ проводиться 9 червня з 10.00 до 12.00 за тел. 255-30-74.
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