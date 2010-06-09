Боделан прилетів до Одеси

7 червня Руслан Боделан знову прилетів до Одеси. За словами його сина Володимира, екс-мер тут у особистих справах, пише газета «Сегодня». «Жити він буде в Санжейці, там у нього будинок. Скільки він пробуде на батьківщині, поки невідомо. Він ще не осів тут назавжди і неодноразово повертатиметься до Росії, до Пітера», — розповів він. Сам Боделан раніше повідомив що в Петербурзі планує довести до кінця реконструкцію порту, де він займає пост заступника начальника.

Нагадаємо, що екс-мер Одеси зилишив місто в 2005 році, після того, як проти нього порушили кримінальну справу за фактом перевищення повноважень. У квітні цього року Боделан вперше повернувся на батьківщину, і справу закрили. Тоді Боделан говорив, що не має наміру брати участь у змаганні за крісло мера Одеси. А політологи відзначали: він скоріше підтримає матеріально одного з сильних кандидатів на цей пост.