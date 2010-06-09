Тимошенко: Янукович поставив завдання помститися

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ особисто дав вказівку Службі безпеки України розпочати переслідування тих осіб, які свого часу, перебуваючи при владі, повернули державі викрадені 11 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції в Житомирі.

"Я більш ніж переконана, що СБУ за дорученням ЯНУКОВИЧА найближчим часом почне розправу над людьми, яких ФІРТАШ, БОЙКО і ЯНУКОВИЧ вважають своїми персональними ворогами, тому що забрали у свій час незаконно, по суті справи, ними ж викрадені 11 мільярдів кубометрів газу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким чином, за її словами, В.ЯНУКОВИЧ має на меті помсту за неотримані дивіденди. "ЯНУКОВИЧЕМ поставлено завдання помститися всім тим, хто забрав цей газ на користь держави, чесним, законним, відкритим шляхом додаючи державі ресурсів і позбавляючи корупціонерів нечесно віднятого у держави", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що "розправлятися вони поставили завдання Службі безпеки України з тими людьми, хто виборював повернення цього газу Україні, хто його розмитнював, хто його проводив по бухгалтерії".

"Замість того, щоб під кримінальними справами були хабарники і крадії, під кримінальними справами дано доручення опинитися якраз тим людям, які і повертали цей безцінний скарб нашій державі", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.