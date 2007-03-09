Президента турбує систематичний характер цинічних акцій проти монументів

Українська влада не залишатиме непоміченою будь-яку демонстрацію неповаги до наших святинь ані в Україні, ані поза її межами.

Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав у своїй промові на урочистих зборах з нагоди 193-річниці народження Тараса Шевченка.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що його турбує систематичний характер цинічних акцій проти монументів на честь українських героїв, як це сталося в Кривому Розі і Тернополі, а також проти пам’ятників жертвам війни і на місці єврейських поховань.

Президент звернув увагу СБУ, Генпрокуратури України та місцевих органів влади на недопущення таких злочинних дій. «Ми не можемо легковажити спробами боротьби проти нашої пам’яті. Це неприйнятно і неприпустимо для української держави», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.