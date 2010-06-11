Луценко про Тимошенко, БЮТ і "противсіхів"

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО впевнений в тому, що для консолідації всіх демократичних сили важлива правильна поведінка БЮТ.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

"Для консолідації всіх демократів важливі дві речі. Перше – правильна поведінка БЮТ. У цьому контексті найголовнішим я вбачаю те очищення команди ТИМОШЕНКО, яке вона зараз проводить. Друге завдання – консолідація небютівського демократичного електорату. Те, що раніше називалося проектом НУ-НС. Тут теж варто визнати, що проект НУ-НС себе вичерпав. Очевидно, що фракція НУ-НС у парламенті є, м’яко кажучи, неякісною. Тож я постійно спілкуюся з лідерами різних демократичних утворень на предмет об’єднання. Можу сказати – прогрес є", - сказав він.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО висловив свою незгоду з твердженням, що Ю.ТИМОШЕНКО начебто себе дискредитувала.

"Я не згоден з тезою, що ТИМОШЕНКО себе дискредитувала. Результати її важкої діяльності в період найглибшої кризи оцінив виборець, віддавши їй лише на 3% голосів менше, ніж абсолютно безвідповідальному лідеру тодішньої опозиції, від якого ніхто не вимагав ні акцій, ні об’єднань, який не мав жодного плану дій, як показали перші 100 днів його президентства", - сказав екс-міністр. На його переконання, Ю.ТИМОШЕНКО "була і залишається лідером найпотужнішої опозиційної сили". "Але факт полягає в тому, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, що вона не є самодостатньою. Адже ряд демократично налаштованих виборців не хоче голосувати за неї. Це також одна з причин нашої поразки. Усвідомлюючи саме цей факт, ЮЩЕНКО і “противсіхи” фактично прямо закликали не голосувати за ТИМОШЕНКО. І ми програли. Це треба врахувати - електорату власне БЮТ і особисто ТИМОШЕНКО не достатньо для майбутніх перемог".