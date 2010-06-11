Хмара провів лікбез Могильову

Правозахисник, член правління Української народної партії Степан ХМАРА радить міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ вивчити українське законодавство, а не просто повторювати слова Володимира ПУТІНА.

«А.МОГИЛЬОВ не оригінальний, він повторив слова В.ПУТІНА. Але Україна - не Росія...», - так С.ХМАРА прокоментував заяву А.МОГИЛЬОВА, що акції протесту чи на підтримку когось не повинні обмежувати права інших людей, тому міліція продовжуватиме практику блокування мітингів опозиційних сил.

«Перша ознака недемократичного суспільства - коли представники органів влади діють не відповідно до чинного законодавства, а керуються лише власними принципами та бажаннями», - переконаний політик. С.ХМАРА наголосив, що «згідно з міжнародним правом, реалізація права на мирні збори не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки». «В Україні ж, за останній час, жоден мітинг, який заблокувала або розігнала міліція, не ставив під загрозу національну або громадянську безпеку», - підкреслив правозахисник.

Він наголосив, що «реалізація права на мирні зібрання в Україні визначається статтею 39 Конституції України та низкою міжнародних документів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а не особистою думкою вищих державних чиновників, навіть таких поважних як міністр внутрішніх справ».

Член Правління УНП переконаний, що «пан міністр повинен перше вивчити українське та міжнародне законодавство, що регулює дотримання прав людини, а вже потім давати вказівки своїм підлеглим розганяти мирні збори».

«Найперше, А.МОГИЛЬОВ має досконально вивчити статтю 20 Загальної декларації прав людини, статтю 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статтю 11 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що гарантують право громадян на мирні збори без силового тиску органів правопорядку та є обов’язковими для виконання на території України».

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 10 червня міністр внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВ заявив, що акції протесту чи на підтримку когось не повинні обмежувати права інших людей, які не беруть в них участі. «Демократія - це свобода права, і я маю право нормально жити. Будь-яка протестна акція не повинна порушувати нормальне життя інших людей. Якщо я прийду до вас у спальню з барабаном і почну барабанити проти того, що птахи сідають на мій балкон. Це нормально?», - сказав міністр.

«Тому міліція вживатиме заходи з охорони прав всіх людей. Працівників міліції на таких заходах буде рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення охорони громадського порядку», - заявив міністр.

Нагадаємо, 4 червня близько 200 співробітників “Беркуту” та “Титану” під час прес-конференції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в “Українському домі” заблокували нечисельний мітинг опозиції біля стадіону “Динамо”. При цьому під “Українським домом” стояли близько тисячі прихильників Партії регіонів, яким міліція не перешкоджала.

Аналогічну тактику взяття учасників акції протесту в кільце було застосовано “Беркутом” 3 червня, коли партія "За Україну" намагалася провести акцію під палацом "Україна", де виступав В.ЯНУКОВИЧ. Так само діяли правоохоронці і у Львові, під час візиту туди В.ЯНУКОВИЧА 27 травня.

Водночас, 4 червня на прес-конференції В.ЯНУКОВИЧ заперечив факти блокування міліцією опозиційних акцій протесту. «Я впевнений у тому, що вона не реагує ні на які політичні кольори тієї або іншої політичної сили», - зазначив він.