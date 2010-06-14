Хорошковський: теза про відокремлення влади від бізнесу - божевільна

Глава СБУ України Валерій Хорошковський ставить під сумнів тезу про те, що влада повинна бути відокремлена від бізнесу. Про це він заявив в інтерв`ю "Українській правді". На запитання про те, чи знає він ще приклади в історії, коли керівники спецслужб одночасно були крупними бізнесменами, що володіють медіа-активами, Хорошковський відповів:

"Ми всі, на мій погляд, глибоко помиляємося. Теза про те, що бізнес повинен бути відокремлений від політики, - вона або ідеалістична, або божевільна.

По-перше, цього немає ніде в світі. Абсолютно ніде! Просто є чіткі закони і процедури, згідно з якими людина, коли приходить в політику, не може управляти своєю власністю. Тобто вона повинна дотримати юридичну процедуру передачі її в управління. Що мною і було зроблено".

Глава СБУ стверджує, що до телеканалу"Інтер", який належить йому, він "не торкається, напевно, останні роки три".

На зустрічне ж запитання про бесіди з ведучим "Великої політики" російський журналістом Євгеном Кисельовим в службовому кабінеті глави СБУ, чиновник відповів:

"Ми з ним іноді зустрічаємося. Але чому ви не допускаєте, що є звичайні нормальні відносини, коли просто необхідно поговорити, проаналізувати і зрозуміти, як середовище сприймає твою особисту роботу.

... Я Євгена прошу дати мені інформацію про те, як інший пласт життя реагує на наші дії, питаю у нього поради. Це заборонено?!"