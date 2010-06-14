Азаров взяв собі у радники Героя України

Народний депутат України, президент Будівельної палати України (БПУ) Володимир ПОЛЯЧЕНКО призначений радником прем’єр–міністра України на громадських засадах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БПУ.

Як йдеться в повідомленні, “Герой України, народний депутат України В.ПОЛЯЧЕНКО обіймає посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. Будівельна палата України як професійне об’єднання підприємств будівельної галузі та індустрії будівельних матеріалів під головуванням В.ПОЛЯЧЕНКА плідно співпрацює з Кабінетом міністрів України та галузевими Міністерствами по розробленню проектів та програм переборення кризових явищ в будівельній галузі”.

Довідка УНІАН. Засновницькі збори Будівельної палати України відбулися 19 листопада 2005 року.

Тоді членами ініціативної групи зі створення Будівельної палати України, зокрема, виступили: народний депутат Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, президент АТ ХК «Київміськбуд» В.ПОЛЯЧЕНКО, генеральний директор концерну «Поділля» Тимофій ГІРЕНКО, генеральний директор КК «Київавтодор» Владимир ЖУКОВ, голова Правління ЗАТ «Севастопольбуд» Сергій КАЦ, начальник управління координації роботи проектних і будівельних організацій КМДА Володимир КУНАХ, перший віце-президент АТ ХК «Київміськбуд» Станіслав МАРТИНЮК та інші.

Мета Будівельної палати - розвивати науково-технічні і торгові зв`язки між будівельниками України та інших країн, відстоювати інтереси всіх учасників будівельного ринку України.