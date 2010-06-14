Суд підтвердив рішення вивішувати червоні прапори

Одеський окружний адміністративний суд не задовольнив позов ВО "Свободи" про визнання незаконним розпорядження губернатора Едуарда МАТВІЙЧУКА щодо вивішування червоних прапорів 8-9 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної організації ВО “Свобода”.

Посилаючись на закон про увіковічення пам’яті ветеранів Великої Вітчизняної війни, суддя Ігор ЗАВАЛЬНЮК відхилив позов про визнання незаконним розпорядження голови Одеської ОДА Е.МАТВІЙЧУКА щодо вивішування червоних прапорів або "прапорів Перемоги" на адміністративних будівлях краю 8-9 травня.

«Такої клінічної аргументації чути не доводилось. Нинішня судова система, як в цілому і владна, вчергове проявила свою антиукраїнську сутність. В умовах антиукраїнського режиму ЯНУКОВИЧА сподіватись на задоволення позову було марно. Для нас, націоналістів, існують лише святі права нації. Ми не визнаємо рішення суду, який фактично став на захист злочинної системи, яка в XX столітті знищила близько 20 мільйонів українців”, - заявив голова Одеської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО по завершенні засідання суду.

“Ми переконані, Українську державу ще чекає суд над комунізмом. А ті, хто сьогодні підтримує чи намагається реабілітувати людиноненависницьку комуністичну ідеологію, обов’язково відповідатимуть за це», - додав П.КИРИЛЕНКО.

Як повідомлялося, 5 травня 2010 року Одеська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» подала позов до Одеського окружного адміністративного суду із вимогою визнати незаконним розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації Е.МАТВІЙЧУКА щодо вивішування червоних прапорів або «прапорів Перемоги» на адміністративних будівлях краю 8-9 травня.