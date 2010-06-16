БЮТ: влада показала, що перетворить приватизацію на стару пародію

Конкурс з приватизації «Луганськтепловозу» є тестом для нової влади на те, як вона збирається проводити подальшу приватизацію в країні. Про це заявив міністр економіки опозиційного уряду Олександр БОНДАР, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, чинна влада навіть не спромоглася вдати перед журналістами і громадянами прозорий конкурс, щоб підтвердити свої заяви про намірі проводити відкриту, чесну та прозору приватизацію.

«Це був не конкурс, а пародія на відкритість аукціону: взагалі жодного разу ніхто з учасників не підняв картку для торгів», - зазначив О.БОНДАР.

За його словами, владу абсолютно не турбує, що цей так званий конкурс бачили журналісти, присутні представники опозиції, що буде відповідна критика.

«Очевидно, що результати конкурсу були завчасно сплановані. Про це свідчить і той факт, що Сумський завод ім. Фрунзе вивів з обігу 400 млн. грн., щоб внести завдаток, а його представники сьогодні під час конкурсу навіть не підняли картку для торгів - зрозуміло, що це завчасно сплановано в обмін на певні преференції», - сказав він.

У свою чергу прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ переконаний, що таким чином країна повертається до старої системи приватизації, до якої, крім п`яти-семи українських, долучаються і кілька російських «сімей».

«Під виглядом прозорих конкурсів, які реально є змовою, починається черговий етап перерозподілу української власності. Такі методи негайно зупинялися при уряді Юлії ТИМОШЕНКО. Зрозуміло, що нинішня влада ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА робить все можливе, щоб державна власність України була за безцінь віддана за так званий дешевий російський газ та інші сумнівні обіцянки російської влади», - заявив С.СОБОЛЄВ.

Він також нагадав, що ФДМ України винен російській структурі суму більшу, ніж 400 млн. грн.. при тому, що попередня ціна продажу була 292,5 млн. грн., бо росіяни мають рішення суду, яке зобов’язує Фонд держмайна компенсувати їм курсову різницю.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") за переможця конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. за стартової ціні 292 млн. грн. Покупця було внесено до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 р. Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року, ”Брянський машзавод`” придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.