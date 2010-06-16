Експерт: поки Росія не зрозуміє, чого хоче, у неї будуть проблеми

Відсутність свого державного проекту ускладнює відносини Росії з її партнерами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи (Росія) Євген МІНЧЕНКО, виступаючи під час круглого столу на тему: «Україна - Росія: підсумки півріччя» сьогодні у Москві.

«Наскільки співвідносяться український і російський проекти? Проблема в тому, що у Росії свого державного проекту, на моє глибоке переконання, немає. Є три конкуруючі концепції», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

За його словами, перша концепція - «Країна - економічний егоїст» - припускає перехід з усіма партнерами на ринкові відносини. Експерт відзначив, що таку позицію іноді озвучують лідери Росії і російських корпорацій.

Друга концепція, на його думку, це концепція «Російського світу», яка «розглядає нас як таких, що належать до однієї великої цивілізації».

Експерт підкреслив, що концепція «Російського світу» дуже часто входить у суперечність з першим підходом.

За словами Є.МІНЧЕНКА, третя концепція - «Теж Європа» - припускає розвиток відносин на основі європейських цінностей.

«Поки Росія сама не визначиться, який проект вона пропонує, у неї будуть проблеми з її потенційними союзниками», - вважає Є.МІНЧЕНКО.