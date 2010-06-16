Азаров торгується з росіянами за українську трубу

В обмін на гарантії транспортування газу Україна готова розглянути питання участі ЄС і Росії у менеджменті та модернізації ГТС.

Про це заявив прем`єр Микола Азаров в інтерв`ю ВВС.

Відповідаючи на питання, чи може прем`єр дати гарантію, що продавати українську газотранспортну систему чи віддавати її комусь влада не збирається, Азаров заявив: "Звичайно, ні. Мені, чесно кажучи, набридло спростовувати усі ці спекуляції".

"Ми пропонуємо Євросоюзу, про що я в чергове сказав сьогодні, а також Росії, і це також в наших інтересах, - перше: визначити обсяги транзиту газу", - зазначив він.

"На тривалий період, скажімо, на 10 років. Європа повинна дати гарантії Росії, що купуватиме у неї газ, а Росія повинна дати гарантії нам, що перекачуватиме ці обсяги газу нашою газотранспортною системою, а не будуватиме обхідні транспортні шляхи", - сказав Азаров.

Прем`єр повідомив, що Україна має "отримати такі гарантії": "В обмін на ці гарантії ми готові розглянути питання участі ЄС і Росії у менеджменті та модернізації ГТС України.

При цьому Азаров уточнив, що власність ГТС має "безумовно" залишатися в "українських руках"

"І я не думаю, що це здивує наших російських партнерів, адже вони розуміють, що з таким цінним активом жодна держава не бажала б розлучитися", - додав він.

"Ми переконуємо і керівництво Росії, і ЄС якомога швидше розпочати модернізацію української ГТС і забезпечити Європу і Росію надійним коридором транзиту газу", - заявив прем`єр.

Крім того, Азаров вважає, що Росія починає сумніватися у "доцільності і виправданості" будівництва газопроводу "Південний потік".

Українська правда