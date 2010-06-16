Верховну Раду посилено охороняють: чекають Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні буде присутнім у парламенті під час церемонії складення присяги суддею Конституційного Суду України Сергієм ВИНОКУРОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що глава держави прибуде до Верховної Ради о 10.30.

На даний час будівля парламенту посилено охороняється.

Відповідно до Конституції України, Президент має бути обов’язково присутнім у ВР під час складення присяги суддею КС.