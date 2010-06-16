Верховну Раду посилено охороняють: чекають Януковича
10:17, 16 червня 2010Політика
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Винокуров складатиме присягу
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні буде присутнім у парламенті під час церемонії складення присяги суддею Конституційного Суду України Сергієм ВИНОКУРОВИМ.
Як передає кореспондент УНІАН, планується, що глава держави прибуде до Верховної Ради о 10.30.
На даний час будівля парламенту посилено охороняється.
Відповідно до Конституції України, Президент має бути обов’язково присутнім у ВР під час складення присяги суддею КС.
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