Янукович з Азаровим на кілька хвилин зайшли у Верховну Раду

Сергій ВИНОКУРОВ склав присягу судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час складення присяги у Верховній Раді були присутні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, а також голова КС Андрій СТРИЖАК та голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.

Спікер парламенту Володимир ЛИТВИН нагадав, що 15 червня Президент В.ЯНУКОВИЧ призначив С.ВИНОКУРОВА суддею КС.

Після церемонії складення присяги В.ЯНУКОВИЧ та М.АЗАРОВ зайшли в ложу президії і привіталися за руки з головою ВР та його заступниками. Відразу після цього Президент і прем’єр залишили сесійну залу.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення С.ВИНОКУРОВА суддею Конституційного Суду України.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Юрія НІКІТІНА з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з поданням заяви про відставку.