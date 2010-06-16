В Українському домі - громадські слухання "Історія і політика"
17 червня 2010 року о 15.00 відбудуться Громадські слухання “ІСТОРІЯ І ПОЛІТИКА” ( вул. Хрещатик,2 , Український дім (“Кобзарська світлиця”).
Вступне слово професора В`ячеслава Брюховецького, модератор слухань — доцент Олексій Сокирко.
Панель I: Історична пам`ять і політика на просторах часу. Доповідачі - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії НаУКМА Наталя Яковенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України Юрій Кочубей.
Проблеми, пропоновані для дискусії:
- Історична пам’ять - дієвий чинник у процесах формування державності чи «музей старовини»?
- Успішний/профанний досвід актуалізації історичної пам`яті в наших сусідів;
- Історична пам`ять українців вчора і сьогодні: дієвий союзник чи слабка ланка?
Панель II: Історична пам`ять і політика: рік 2010-й — і далі. Доповідачі – професор Львівського національного університету ім. І. Франка Леонід Зашкільняк, політолог, публіцист Вахтанг Кіпіані.
Проблеми, пропоновані для дискусії:
- 2010 рік – перелом, розворот на 180 градусів, чи «все йде нормально»?
- Взаємини історичної пам`яті та влади з погляду найближчої перспективи;
- Позиція і дії суспільства в обороні історичної пам`яті.
За результатами обговорення буде прийнято меморандум.
Конт.тел. Володимир Панченко 0673201594, 4635916