Азаров збирається домовлятися з Фірташем і Газпромом

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що сьогодні немає ресурсів для виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо "РосУкрЕнерго".

Про це він сказав в інтерв`ю “Українській службі Бі-Бі-Сі”, опублікованому сьогодні.

“Ми не маємо вільних ресурсів – ні фінансів, ні газу, щоб в цей момент 100-відсотково виконати рішення суду. Тому це питання перебуває у стадії вивчення, щоб юридично грамотно вийти із ситуації. Але рішення суду – це рішення суду…”, - зауважив прем’єр.

Він вважає, що потрібно домовлятися. “Але в даному випадку я не веду мову про ФІРТАША (один з власників "РосУкрЕнерго" Дмитро ФІРТАШ), бо мова йде про компанію, в якій 50 відсотків належить “Газпрому”. Тому нам треба буде домовлятися як із російською стороною, так зі стороною, яка представлена українським власником”, - зауважив він.

Водночас М.АЗАРОВ заперечив можливість банкрутства "Нафтогазу України" через цю ситуацію. “Ні, звичайно, ми не допустимо ніякого банкрутства системи "Нафтогазу". Бо це головна компанія, що постачає газ Україні і здійснює транзит російського газу до Європи. Тому ні про яке банкрутство мова не йде. Фінансова ситуація в Україні складна, але не настільки, щоб ми допустили банкрутство "Нафтогазу", - підкреслив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.

Він зазначив, що "нанесений збиток полягає у тому, що Україна має повернути “РосУкрЕнерго” додаткові обсяги газу у вигляді штрафних санкцій".