Нова влада «сплете лапті» трьом заступникам Черновецького?

Новий перший заступник голови Київської державної міської адміністрації Олександр ПОПОВ прогнозує подальші ротації серед заступників керівників столиці.

Таку думку він висловив у коментарі газеті «Сегодня».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи будуть ще ротації серед заступників мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, О.ПОПОВ зазначив, що не може поки ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

«Рішення про своїх заступників приймає мер міста, а я вношу свої пропозиції. Поки ці питання між собою ми не обговорювали. Ротації, думаю, будуть. Але я тільки вступив на посаду. Треба вивчити ситуацію», - зазначив він.

Водночас за даними газети «Сегодня», вже на цьому тижні буде оголошено про всі кадрові зміни в мерії. Так, залишать посади три заступники, газета припускає, що це можуть бути Денис БАСС, Ігор ДОБРУЦЬКИЙ і Валерій МИРОНОВ.

Видання зазначає, що зараз у мерії й усіх її підрозділах активно проходить атестація співробітників — від начальників відділів до рядових.

«Ротація кадрів дуже велика. Крім того, що з 18 заступників залишилося 8, а замість 32 главків залишилося 22, дуже багато начальників відділів виявилися не відповідними своїй посаді. А значить, на їхні місця прийдуть нові люди», - повідомили «Сегодня» джерела в мерії.

Як стало відомо газеті, також Кабінет міністрів планує змінити переважну більшість керівників комунальних підприємств і главків. Газета не виключає, що скоро напишуть заяви про звільнення начальник главку охорони здоров`я Людмила КАЧУРОВА, начальник главку реклами Ольга ЩЕПАК і директор КП «Київреклама» Олена БАКАЄВА. «Також змінилося начальство в «Зеленбуді». А ось «Київпастранс» і метрополітен, як говорять джерела, поки чіпати не будуть», - пише «Сегодня».

Газета робить висновок, що команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА нарешті визначилася, що їй робити з Києвом. «Не буде ні дострокових виборів міського голови, ні розділення повноважень між мером і головою КМДА (про що говорили всі останні місяці). Буде поступова, розтягнута на два роки, підготовка до зміни влади під чуйним керівництвом правлячої коаліції», - вважає видання.

«Сегодня» вважає, що О.ПОПОВ призначений першим заступником голови КМДА, щоб у майбутньому він зміг очолити столицю. «Як говорять у кулуарах київської влади, призначення - старт для майбутніх виборів у столиці. Будучи першим заступником і фактично керуючи містом, він зможе стати відомою людиною й реальним кандидатом від Партії регіонів на мерських виборах. Останні, швидше за все, відбудуться в 2012 році (згідно з вердиктом Конституційного суду) - щоб у О.ПОПОВА був час до них добре підготуватися. Хоча, звичайно, не можна виключати, що на Банковій вирішать змінити мера й раніше, якщо побачать, що в його першого заступника рейтинг уже достатній для перемоги», - пише видання.