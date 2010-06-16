Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ бере уроки української мови.

Про це він сказав в інтерв`ю Українській службі Бі-Бі-Сі, опублікованому сьогодні.

"І уроки теж беру, але ж ви розумієте, що основна мова, якою мені доводиться користуватися, читати документацію, підписувати папери, спілкуватися з людьми - це українська. Тому тут проблем у мене немає”, – сказав він.

Разом тим прем’єр зауважив, що коли він хоче говорити швидко, доступно і вільно, то спілкуюся тією мовою, якою володіє вільно, а не змушений думати і підбирати слова. “Якщо мені треба чітко донести до співрозмовника свою думку, як от зараз, я це роблю російською мовою, яка є для мене рідною”, - наголосив М.АЗАРОВ.

На думку прем’єра, кожна людина повинна мати можливість спілкуватися тією мовою, якою їй зручно і яку вона вважає рідною. “От я часто ставлю запитання - а як би почувалися мешканці Люксембурга чи Швейцарії, якби їм сказали спілкуватися виключно німецькою мовою? Вони б, напевно, вважали це утиском”, - зауважив він.

“Ми чудово знаємо, що добра половина України спілкується переважно російською, а інша половина - українською. На мій погляд, це лише збагачує нашу культуру. Тому ми робитимемо усе, аби кожен громадянин почувався вільною людиною. Коли ми цього досягнемо, - повірте: мовне питання навіть ніхто не згадуватиме”, - сказав М.АЗАРОВ.