Комуністи називають лише дві умови, за яких вони підуть з коаліції

Комуністи виступають за проведення місцевих виборів за пропорційною системою, але можуть піти на компроміс і погодитись на змішану.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат від КПУ Олександр ГОЛУБ.

Він вважає, що пропорційна система «в даній конкретній ситуації є найбільш справедлива».

«Ми живемо в корупційному суспільстві, де створена державна система фальсифікації виборів. І в такій системі наблизити владу до народу за допомогою мажоритарних виборів неможливо», - зазначив О.ГОДУБ.

Він додав, що у зареєстрованим у парламенті законопроекті пропонується, щоб на місцевих виборах була введена грошова застава, зокрема до обласної ради, у розмірі близько 7 тис. грн. За словами депутата, в такій ситуації, за такої системи виборів «будуть перемагати не люди, а гроші і адмінресурс».

О.ГОЛУБ наголосив, що фракція КПУ «на цьому етапі проти відміни пропорційної системи виборів до місцевих рад».

Водночас він зауважив, що як компроміс КПУ може погодитись на зміни до закону про місцеві вибори, якими передбачено вибори за змішаною системою.

Відповідаючи на запитання про імовірність виходу фракції КПУ зі складу коаліції, якщо партнери по коаліції не підтримають їхню позицію залишити пропорційну систему виборів, О.ГОЛУБ сказав: «Ніяких розмов щодо виходу з коаліції в партії не ведеться». Він наголосив, що «це питання в партії не розглядається». О.ГОЛУБ підкреслив, що фракція Компартії може вийти з коаліції лише за двох умов: «коли якась із сторін відмовиться від виконання завдань, які ставились при її створенні, а при ідеальному варіанті, коли всі поставлені завдання будуть виконані».

«Інших варіантів сьогодні не існує і не обговорюються», - зазначив О.ГОЛУБ.