Ульянченко каже, що про зустріч Ющенка з Януковичем вигадали в БЮТ

Голова політичної ради партії “Наша Україна” Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що «Наша Україна» не планує входити до складу нинішньої коаліції і не веде жодних переговорів з цього приводу.

Як повідомляє прес-служба партії, так В.УЛЬЯНЧЕНКО прокоментувала повідомлення деяких ЗМІ щодо нібито можливого входження фракції "Нашої України" до складу урядової коаліції.

Вона підкреслила, що заява керівника Київської міської організації партії "Наша Україна" Юрія ЄХАНУРОВА з приводу входження «Нашої України» до коаліції є його особистою думкою, яку він уже неодноразово висловлював.

«Ані Президія, ані Рада партії таких питань не обговорювала і жодних рішень не ухвалювала. Більше того, ми вважаємо, що ці питання зараз не на часі», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

На її думку, навпаки, в умовах, коли нове керівництво держави «пішло у наступ на процеси демократизації, започатковані Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ», коли «на догоду купці наближених до чинного Президента олігархів відбувається торгівля національними пріоритетами України, коли демонстративно принижується національна гідність українців, ставиться під іноземний контроль економічний та інтелектуальний потенціал держави», час сконцентруватися на досягненні стратегічних цілей партії.

«Зусилля всіх партійців нині мають спрямовуватись на відстоювання принципових для всіх патріотів України цінностей та ідей – єдності української нації, територіальної цілісності і суверенітету України, збереження її євроатлантичного вибору та демократичних завоювань останніх п’яти років», - зауважила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, в партії переконані, що саме така позиція відповідає інтересам України.

Вона також заявила, що повідомлення про зустріч В.ЮЩЕНКА з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ для обговорення перспектив входження «Нашої України» до коаліції не відповідають дійсності.

"Такі повідомлення – це наклеп, він не має нічого спільного з реальністю", - наголосила голова політради «Нашої України».

Вона додала, що подібні вигадки «належать до арсеналу брудних інформаційних воєн, якими сумнівно прославився Блок Юлії Тимошенко».

«Війна Юлії ТИМОШЕНКО і її оточення проти Президента В.ЮЩЕНКА уже суттєво послабила демократичні сили, що стало однією з причин їх програшу на президентських виборах. Саме представники Блоку Тимошенко, розв’язавши і підтримуючи цю війну, кували перемогу Віктора ЯНУКОВИЧА. Але, очевидно, цього замало – і війна для БЮТ триває», – наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона вважає, що вигадки БЮТ про «зустріч ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА», вірогідно, є димовою завісою для прикриття власних планів щодо об’єднання з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Адже країна неодноразово була свідком зворушливого єднання ПР і БЮТ для поділу країни між собою», - заявила голова політради «Нашої України».

За її словами, так було при спільних голосуваннях ПР і БЮТ за неконституційне обмеження повноважень Президента В.ЮЩЕНКА у 2007 і 2008 роках, за тіньовий розподіл бюджетних коштів і за ухвалення змін до виборчого законодавства, недосконалість яких викликала нарікання авторитетних українських і міжнародних експертів та організацій.

«Цей процес досяг довершеності при спільній підготовці ПР і БЮТ Конституції, яка позбавляла громадян права вибору і будь-якого впливу на владу», – зауважила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Активізація війни проти Віктора ЮЩЕНКА показує, що ближчим часом ми можемо стати свідками рецидиву співпраці ПР і БЮТ», – переконана вона.