У ПР розповіли, що Могильов свариться зі своїм найближчим оточенням

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що опозиція не має жодних шансів відправити у відставку міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

Він підкреслив, що представники опозиції мають право виносити питання про відставку міністрів, але для цього «потрібні якісь серйозні підстави». За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо йдеться про факти, які «перманентно зустрічаються в роботі окремих відділень міліції, то за такий короткий проміжок часу, що працює цей міністр, неможливо переглянути весь кадровий склад у районних відділеннях внутрішніх справ».

«Те, що новий міністр старається сьогодні навести порядок у своєму відомстві й робить ефективні кроки в цьому напрямку, в тому числі й сварячись зі своїм найближчим оточенням, з наведення порядку – це є фактом», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

Водночас він пропонує опозиції все-таки почекати, й через певний час порівняти результати роботи А.МОГИЛЬОВА з результатами роботи його попередника.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано проект постанови «Про звільнення А.МОГИЛЬОВА з посади міністра внутрішніх справ України», внесений народними депутатами від НУ-НС Борисом ТАРАСЮКОМ, Вячеславом КОВАЛЕМ, Олександром ЧОРНОВОЛЕНКОМ.