ВР провалила звільнення Могильова

Верховна Рада України відмовилася звільнити Анатолія МОГИЛЬОВА з посади МІНІСТРА внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови, внесеної народними депутатами від опозиції Борисом ТАРАСЮКОМ, Олександром ЧОРНОВОЛЕНКОМ та іншими проголосував лише 141 народний депутат з 408 зареєстрованих в сесійній залі.

Автори постанови зазначили, що політико-правовими підставами для розгляду питання про звільнення А.МОГИЛЬОВА є жорстка реакція з боку МВС України на численні мітинги опозиції проти ратифікації неконституційної Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, а також останні його заяви, які свідчать про те, що він проводить політику перетворення Міністерства внутрішніх справ у репресивну машину для придушення політичних опонентів.

Своїми заявами, наголошують народні депутати, А.МОГИЛЬОВ “по-перше, засвідчив свою прихильність репресивним методам комуністичної доби, по-друге, підтвердив політику нинішньої влади щодо наруги над світлою пам’яттю справжніх Героїв України, по-третє, принизив мільйони українських громадян, для яких Вячеслав Чорновіл є провісником духовної свободи, символом борця за незалежність України, і по-четверте, продемонстрував, що для нинішньої влади чорне є білим і навпаки”.

"У зв’язку із зазначеним, подальше перебування МОГИЛЬОВА А.В. на посаді міністра внутрішніх справ України є загрозою для демократичного розвитку нашої держави та несумісне з тими моральними якостями, яким має відповідати особа, яка обіймає зазначену посаду", - наголошують в опозиції.