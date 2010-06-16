Комуністів вигнали з половини посад в уряді Криму

Верховна рада Криму за поданням голови Ради міністрів автономії - члена Партії регіонів Василя ДЖАРТИ достроково звільнила комуніста Юрія КОРНІЛОВА з посади віце-прем`єра автономії й прийняла відставку його однопартійця Валерія ЛАВРОВА з посади міністра освіти та науки АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, звільнення Ю.КОРНІЛОВА підтримали 67 із 92 депутатів, присутніх у залі засідань Кримського парламенту, відставку В.ЛАВРОВА - 69 із 90. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

Головною причиною для звільнення представників КПУ з посад у Раді міністрів В.ДЖАРТИ назвав невходження фракції «Комуністи» до нової коаліції в Кримському парламенті. «Відсутність комуністів у цій коаліції говорить про те, що вони займаються популізмом і не більше того», - сказав прем`єр.

Крім того, заявив В.ДЖАРТИ, він враховував професійні якості чиновників, їхнє ставлення до роботи, стан здоров`я.

Лідер фракції «Комуністи» Вячеслав ЗАХАРОВ просив спікера зняти питання про звільнення Ю.КОРНІЛОВА, оскільки той зараз перебуває на лікарняному, й закликав депутатів не голосувати за відставку В.ЛАВРОВА, тому що міністр написав заяву не за власною ініціативою.

«В.ЛАВРОВ написав заяву, тому що його категорично знімають із роботи. Василь Георгійович (ДЖАРТИ), ми ж пам`ятаємо, як приблизно сьомого числа вирішувалося питання щодо склопакетів - 800 тисяч євро - хто приходив, що пропонував, якій фірмі віддати. Природно, Валерій Васильович (ЛАВРОВ) залишився тим, хто стоїть на букві закону. Я вважаю, що в даному випадку - це помста», - сказав лідер фракції «Комуністи».

Голова ВР АРК Володимир КОНСТАНТИНОВ заявив журналістам, що рішення про звільнення Ю.КОРНІЛОВА є політичним, і закон при його ухваленні не порушувався.

«Це не процедурне звільнення. Далі вони (чиновники) вступають у взаємовідносини за КЗпП із Радою міністрів. Він (Радмін) може звільнити, або може залишити, може дочекатися, поки він (Ю.КОРНІЛОВ) вийде (з лікарняного), може дати до жовтня допрацювати», - сказав спікер.

Ще два висуванці Компартії - кримський міністр у справах сім`ї та молоді Тетяна ЄЖОВА і голова республіканського комітету з торгівлі та захисту прав споживачів Володимир ЛИСЕНКО - зберегли свої посади.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня кримські комуністи звернулися до ВР Автономної Республіки Крим із закликом відправити у відставку голову уряду республіки В.ДЖАРТИ.

Комуністи заявляли, що В.ДЖАРТИ «особисто, без пред`явлення претензій» вимагає від парламенту Криму звільнити трьох їхніх представників у Раді міністрів Криму - віце-прем`єра Юрія КОРНІЛОВА, міністра у справах сім`ї та молоді Тетяну ЄЖОВУ і міністра освіти Валерія ЛАВРОВА.

Активісти КПУ називають це «помстою комуністам за небажання брати участь у корупційних схемах розкрадання багатств Криму».