Експерт лякає Україну катастрофами на кшталт алчевської

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА наголошує на важливості розв’язання проблем ЖКГ у країні, розв’язати які можна шляхом реформування галузі, що залежить від наявності політичної волі у влади.

Про це говориться в переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ щодо призначення міністра ЖКГ Олександра ПОПОВА на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

«Реформування ЖКГ – один із найнебезпечніших з погляду електоральних перспектив напрямів діяльності для будь-якої влади. ПОПОВ є представником тієї команди управлінців, яка розуміє суть проблем ЖКГ», - відзначив експерт. Водночас, за його словами, це, швидше, виняток із правил.

«У більшості своїй у владі й в опозиції немає ні розуміння масштабів необхідних реформ, ні політичної волі зайнятися ними. Ситуацію може змінити лише прихід до управління політиків, які займаються лише такою конкретною проблематикою. Це може відбутися на місцевому рівні вже на майбутніх виборах, що відбудуться цієї осені, – шанси регіональних політичних проектів, зокрема й «Комунального фронту», який останнім часом активізував свою діяльність, розцінюються як дуже непогані в муніципальному контексті», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, увага діючої влади до проблем ЖКГ має інерційний характер. «Будь-яка українська влада діє на ринку ЖКГ за принципом «поки грім не вдарить...». Проте технологічний ресурс всієї системи ЖКГ країни вичерпується. Це означає, що нас можуть чекати катастрофи на кшталт алчевської і дніпропетровської по всій країні в тому разі, якщо у владі не з`являться політики й управлінці, які займаються не розподілом землі та популізмом, а й розгрібанням «авгієвих стаєнь», причому не в метафоричному сенсі цього виразу», - вважає директор АМС.