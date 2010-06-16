Наливайченко виступає за проведення люстрації в патріотичному середовищі

Координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни», екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час перебування в Тернопільській області висловив переконання в тому, що “в патріотичному середовищі настав час провести люстрацію”, передає його прес-служба. «Патріотичні організації мають діяти, а не чекати. Не у відчай потрібно впадати, а вийти всім патріотичним силам з підпілля», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У патріотичних організаціях, вважає він, “настав час провести люстрацію”. “Усі, хто зрадив національні інтереси, усі, хто причетний до корупції, особливо до корупції політичної, хто стояв за тим, що зруйновано не один політичний рух і не одна політична партія, у тому числі й завдяки зовнішнім грошам, повинні відійти», - заявив він.

“Слід дати можливість новим, молодим людям прийти й реалізувати їхнє бажання діяти», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, формула української перемоги полягає в очищенні патріотичного руху та об’єднанні навколо конкретної української дії, а не навколо вождів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО здійснює поїздку по Західній Україні з метою написання “Народної програми оновлення країни”. 14 червня він відвідав Івано-Франківськ, 15 – Львів, а 16 – перебуває в Тернопільській області.