Тимошенко шкодує: була «невиправним романтиком» стосовно Ющенка

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО шкодує, що була «невиправним романтиком» стосовно екс-президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила на прес-конференції в Хмельницькому.

«Я жалкую, що була невиправним романтиком, коли ініціювала зустріч з Віктором ЮЩЕНКОМ після президентських виборів. Я сподівалася з ним домовитись про співпрацю, а він у відповідь лише покивав головою. Наступного дня я дізналася із ЗМІ, що була “головною помилкою” Віктора ЮЩЕНКА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона додала, що епоха В.ЮЩЕНКА закінчилася, і при цьому зазначила, що стільки шансів, як В.ЮЩЕНКО, не мав жоден Президент, щоб розбудувати Україну.

«Для мене було дивно, коли почула інформацію, що В.ЮЩЕНКО з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в Межигір’ї домовлялися про переформатування коаліції у Верховній Раді, у яку мала увійти фракція “Наша Україна - Народна Самооборона”. Це для мене розцінюється як знекровлення та здача України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, голова політичної ради партії “Наша Україна” Віра УЛЬЯНЧЕНКО, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ щодо нібито можливого входження фракції "Нашої України" до складу урядової коаліції, заявила, що «Наша Україна» не планує входити до складу нинішньої коаліції і не веде жодних переговорів з цього приводу.