Азаров побачив у телевізорі ліки від усіх хвороб

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне посилити контроль держави над рекламою ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з питань аналізу ситуації у сфері охорони здоров`я.

«Є така проблема як масова неконтрольована реклама ліків. Включаєш телевізор – від всіх хвороб пий, там, таміфлю, наприклад», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що рішення про необхідність вживання хворими лікарських препаратів приймають лікарі.