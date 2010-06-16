Банкова назвала дату місцевих виборів

Вибори до місцевих органів влади відбудуться 31 жовтня 2010 року за новим законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН під час зустрічі з журналістами.

“В коаліції буде знайдено розуміння щодо дати проведення виборів”, - сказав він, відповідаючи на запитання, чи не перешкодить проведенню виборів у жовтні позиція партнерів Партії регіонів по коаліції – фракції Комуністичної партії та Блоку Литвина.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, 31 жовтня розглядається як останній конституційний термін, коли цього року можна проводити місцеві вибори.

Він зауважив, що термін повноважень місцевих органів самоврядування закінчується через чотири роки після виборів, але слід рахувати початок набуття цих повноважень з дати першого засідання сесії органу місцевого самоврядування, а ці засідання відбувались не відразу навесні після виборів, а могли відбутись через два-три місяці після виборів.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, місцеві вибори відбудуться за новим виборчим законом.

“Закон буде міняться, він має наблизити людей до влади, максимально наблизити обраного депутата до виборця”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Також він зауважив, що місцеві вибори буде досить складно провести у технологічному плані, оскільки планується, що вони проводитимуться за змішаною системою, а тому виборці на деяких дільницях можуть отримати по 10-11 бюлетенів. Відповідно влада має провести велику підготовчу роботу, аби вибори пройшли демократично і організовано, наголосив глава Адміністрації Президента.