Перший пішов: Янукович звільнив свого губернатора
18:02, 16 червня 2010Політика
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|Ярослав Сухий
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сьогодні заявив, що звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням звільнити Ярослава Сухого з посади голови Тернопільської облдержадміністрації, щоб він повернувся на роботу у Верховну Раду.
«З моєї точки зору він більше користі може принести в парламенті», - сказав Єфремов.
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