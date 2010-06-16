Перший пішов: Янукович звільнив свого губернатора

Президент Віктор Янукович підписав указ про звільнення Ярослава Сухого з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Іншим указом голова держави призначив на цю посаду Михайла Цимбалюка. Документи за номерами № 696/2010 та 697/2010 відповідно оприлюднені на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сьогодні заявив, що звернувся до Президента України Віктора Януковича з проханням звільнити Ярослава Сухого з посади голови Тернопільської облдержадміністрації, щоб він повернувся на роботу у Верховну Раду.

«З моєї точки зору він більше користі може принести в парламенті», - сказав Єфремов.