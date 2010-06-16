Тимошенко знову хоче запропонувати людям «Українській прорив»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що готова проводити дебати з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, а не з представниками їхнього оточення.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила на прес-конференції в Хмельницькому, відповідаючи на запитання, чому не відбулися її дебати із заступником глави Адміністрації Президента Ганною ГЕРМАН.

"Я готова з ЯНУКОВИЧЕМ йти на дебати, готова з АЗАРОВИМ, який всю країну вводить в оману, а для дебатів з іншими людьми є інші люди, які зможуть на відповідному рівні вести дискусію", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

Лідер БЮТ нагадала, що саме В.ЯНУКОВИЧ під час президентської виборчої кампанії, не дивлячись на норми законодавства, відмовився від участі у телевізійних дебатах з нею.

"У свій час він так глибоко сховався від дебатів, що ми його після цього знайти не могли ще три дні ніде", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, що нового вона готова запропонувати людям, лідер БЮТ сказала, що не хоче змінюватися і змінювати свої цінності.

“Мені шкода, що політики, які займалися державним служінням, перетворилися на ігротеку. В свою чергу ці ігротеки виступають на телебаченні в образі петрушок. Я не хочу бути такою, як вони”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, вона може запропонувати людям програму “Український прорив”, 200 законопроектів, подані урядом у Верховну Раду під час перебування її на посаді прем’єр-міністра.

“Український прорив” - це стратегічна програма перетворень у різних галузях, яка спрямована для людей, а не для самих себе”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона наголосила, що в Україні існує дві опозиції – це “кишенькова” опозиція, яка лояльна до діючої влади, та “шкідлива” опозиція, за якою стежать “нарубки” та намагаються знищити її.