Кисельов пропонує встановити, що Голодомор є трагедією, а не геноцидом

19:28, 16 червня 2010
Політика
1771 0

Зареєстровано законопроект

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (позафракційний) пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону "Про Голодомор 1932-1933 років".

Відповідний проект закону був зареєстрований сьогодні у ВР.

Зокрема В.КИСЕЛЬОВ пропонує внести зміни до статті першої відповідного закону. В коментарі УНІАН депутат зауважив, що діюча редакція закону передбачає, що "Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського народу". В той же час, додав народний депутат, запропоновані ним зміни передбачають, що "Голодомор є трагедією українського народу". "Голодомор як явище ніхто не заперечує, але це скоріше трагедія, а не геноцид", - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Довідка УНІАН. Парламенти Естонії, Австралії, Канади, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі, Перу, Парагваю, Еквадору, Колумбії, Мексики та Латвії офіційно визнали Голодомор актом геноциду українського народу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter