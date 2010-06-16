Кисельов пропонує встановити, що Голодомор є трагедією, а не геноцидом

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (позафракційний) пропонує Верховній Раді внести зміни до Закону "Про Голодомор 1932-1933 років".

Відповідний проект закону був зареєстрований сьогодні у ВР.

Зокрема В.КИСЕЛЬОВ пропонує внести зміни до статті першої відповідного закону. В коментарі УНІАН депутат зауважив, що діюча редакція закону передбачає, що "Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського народу". В той же час, додав народний депутат, запропоновані ним зміни передбачають, що "Голодомор є трагедією українського народу". "Голодомор як явище ніхто не заперечує, але це скоріше трагедія, а не геноцид", - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Довідка УНІАН. Парламенти Естонії, Австралії, Канади, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі, Перу, Парагваю, Еквадору, Колумбії, Мексики та Латвії офіційно визнали Голодомор актом геноциду українського народу.