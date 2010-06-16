Тимошенко: за Януковича відповідальні політики, які агітували "проти всіх"

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що керівник кожної національно-патріотичних сил має визнати спільну з новою владою відповідальність за ситуацію в країні.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні в Хмельницькому на зустрічі з представниками регіонального осередку Комітету захисту України.

"За все, що сьогодні відбувається в Україні, за все, що робить ЯНУКОВИЧ, несе відповідальність разом з ЯНУКОВИЧЕМ кожен лідер національно-патріотичних сил, який агітував в другому турі (президентських виборів) проти всіх", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, деякі політичні лідери демократичних сил, які розуміли, що не мають президентських перспектив, використовували вибори Президента для розчищення політичного поля перед наступними парламентськими виборами.

"Вони хотіли використати президентські вибори, щоб остаточно знищити мене як їх конкурента і відкрити собі шлях у Західній, в Центральній Україні, у Києві, здобувати собі підтримку людей. Тому вони так били – так жорстко, жорстоко, нищівно, не думаючи про те, що буде з країною далі", - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що найбільшу шкоду Україні завдали саме націонал-патріоти, які закликали або голосувати проти всіх, або не ходити на вибори взагалі.

"Тому треба тим людям, які це робили, визнати цей гріх і, можливо, його спокутувати, тому що далі нам потрібно рухатися і повертати те, що вже, по суті, було в руках українців", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.