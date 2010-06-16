Що насправді відбувалося в 1941 році?

Історики України, Білорусі і Росії планують в 2011 році випустити спільну книжку в трьох томах про воєнні події 1941 року на території трьох країн.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН, посилаючись на заступника директора з наукової роботи Інституту історії НАН Білорусі Вячеслава ДАНІЛОВІЧА.

Він відзначив, що кожен том літературної праці буде присвячений воєнним діям на території однієї з трьох слов`янських держав в 1941 році.

Окрім цього, О.КАЛУГІН повідомив, що сьогодні в Мінську відкрилася V Міжнародна літня школа молодих учених-істориків країн СНД, в якій беруть участь близько 70 молодих учених і викладачів з Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану й України.

«Захід організований Інститутом загальної історії Російської Академії наук і Інститутом історії Національної академії наук Білорусі за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД», - сказав О.КАЛУГІН.

За його словами, впродовж тижня учасники форуму обміняються думками про найважливіші проблеми історії Великої Вітчизняної війни. Під час роботи літньої школи свої лекції прочитають провідні фахівці Інститутів історії країн СНД. На семінарах слухачі школи виступлять зі своїми доповідями з тематики літньої школи.

«У сучасних умовах дедалі більшої популярності у світовій історіографії набувають спроби ревізії історії Великої Вітчизняної і Другої світової воєн. На жаль, ці спроби нерідко призводять до спотворення історичної правди і навіть сприяють виникненню тенденції до перегляду підсумків війни. Багато псевдо- і навколонаукових концепцій потрапляють на сторінки не тільки вузькопрофесійних наукових видань, а й знаходять своє відображення в навчальних посібниках. Тому особливо важливо в рік 65-річчя Великої Перемоги сприяти популяризації серед молоді об`єктивних знань про Велику війну», - відзначають організатори форуму.

Завершить свою роботу літня школа 22 червня.

Як повідомляв УНІАН, попередня IV Міжнародна літня школа молодих науковців-істориків країн СНД відбулася в Єревані (Вірменія) в червні 2009 року і зібрала учасників з 9 країн Співдружності.