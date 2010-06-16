Парламент Криму відмовився призначити вибори на жовтень

Депутати Верховної Ради Криму відмовилися визначитися з датою проведення виборів до найвищого представницького органу автономії до призначення Верховною Радою України дати чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію призначити вибори на 31 жовтня цього року підтримали лише 12 із 89 парламентаріїв, присутніх у залі засідань. Всього в парламенті Криму 100 депутатів.

Автор проекту - лідер фракції «Комуністи» Вячеслав ЗАХАРОВ посилався на пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести місцеві вибори восени цього року.

«Я вніс пропозицію підтримати ініціативу Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА і визначити вибори до Верховної Ради Криму 31 жовтня. Я просив би вас підтримати пропозицію Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА», - сказав комуніст, звертаючись до депутатів кримського парламенту.

Спікер парламенту, представник ПР Володимир КОНСТАНТИНОВ заявив, що дату виборів до вищого представницького органу автономії буде визначено після призначення Верховною Радою України дати місцевих виборів.

«Це (дата виборів) політичне рішення, воно зараз прийматиметься (ВР). Ось коли буде ухвалено рішення, тоді ми зберемося. Буде 31 (жовтня), приймемо 31. Чого ми зараз смішитимемо людей?», - сказав голова парламенту автономії журналістам.

Комуністи не вперше намагаються визначити дату виборів до парламенту Криму. Раніше В.ЗАХАРОВ пропонував призначити їх на кінець червня.

Довідка УНІАН. Кримський парламент в лютому вирішив призначити дату виборів депутатів Верховної Ради автономії одночасно з черговими виборами депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, після того, як їх дату визначить Верховна Рада України.