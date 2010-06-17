Тимошенко: Тігіпко сказав неправду

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що будівництво “Луганськтепловозу” сьогодні коштує 1 млрд. доларів.

Про це вона заявила у Хмельницькому в інтерв’ю обласному телеканалові «Ексклюзив».

“Якби хтось нині взявся за будівництво заводу “Луганськтепловоз”, то на це потрібно витратити 1 млрд. доларів. Я переконана, що вчорашня ціна його продажу в 10 разів занижена”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також відреагувала на заяву віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, який сказав, що ціна продажу заводу була ринковою. “Це публічна неправда, яку говорить ТІГІПКО”, – наголосила лідер БЮТ.

При цьому вона додала, що політики бувають двох типів: перший – це ті, які потрапляють у владу і від неї хочуть отримати дивіденди, а другий – це ті політики, які потрапляють в опозицію, де перевіряється “міцність їхнього хребта”.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

У конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання імені Фрунзе" (НВО ім.Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, яка подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., але учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.

Компанія «Мантара Холдинг» заявила про протиправні дії Фонду державного майна щодо її недопущення до участі в цьому конкурсі.

Як сказано в заяві уповноваженого компанії Вячеслава ДЕРИШЕВА, протокол конкурсної комісії з висновком про відповідність «Мантара Холдинг» конкурсним умовам було складено ще 8 червня, але відповідне рішення Фонду про недопуск компанії до участі в конкурсі з`явилося лише напередодні його проведення – 14 червня. А рішення представники компанії, за словами В.ДЕРИШЕВА, одержали в понеділок, 14 червня, о 17.00, фактично вже після закінчення робочого дня.

За його словами, Фонд держмайна не надав будь-яких дієвих аргументів щодо того, чому компанія «Мантара Холдинг» не була допущена до участі в конкурсі.